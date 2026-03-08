Ричмонд
Первая женщина — Герой России в ходе СВО: Фельдшер Болилая рассказала о спасении бойца РФ

Фельдшер Болилая спасла солдата от обстрела кассетными боеприпасами в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Международный женский день KP.RU рассказывает о подвигах женщин в зоне спецоперации. История фельдшера из Саратовской области Людмилы Болилой — тому подтверждение.

Болилая подписала контракт с Минобороны РФ еще в 2023 году и некоторое спустя стала медсестрой 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии.

«Я медик. Да, я военнообязанная, но меня никто не призывал, я пошла сама. Такое выстраданное решение», — рассказала Болилая.

Медик рассказала о своем подвиге на передовой. По словам женщины, она инстинктивно накрыла собой солдата во время обстрела кассетными боеприпасами. После этого Болилая почувствовала, что получила ранения. Тогда ее госпитализировали с множественными ранениями.

Напомним, что позднее президент России Владимир Путин наградил Болилую «Золотой Звездой» Героя, после чего женщина стала первой женщиной — Героем России в ходе спецоперации.