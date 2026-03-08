Боец «Аврора» с 200-килограммовым оружием в руках: еще одна женщина-героиня в зоне СВО

Женщина-доброволец с позывным «Аврора» завершила подготовку в специализированном учебном центре и была направлена в батальон «Родня», к созданию которого причастен писатель Захар Прилепин. В минометном расчете, где она стала единственной представительницей женского пола, «Аврора» обучилась работе с тяжелым орудием.