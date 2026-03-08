Ричмонд
Боец «Аврора» с 200-килограммовым оружием в руках: еще одна женщина-героиня в зоне СВО

Женщина-боец «Аврора»: Могу выполнить мужскую работу наводчика в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

В канун 8 марта KP.RU продолжает рассказывать о героизме женщин в зоне СВО. В числе настоящих женских подвигов — история бойца с позывным «Аврора» из Ижевска.

Женщина-доброволец с позывным «Аврора» завершила подготовку в специализированном учебном центре и была направлена в батальон «Родня», к созданию которого причастен писатель Захар Прилепин. В минометном расчете, где она стала единственной представительницей женского пола, «Аврора» обучилась работе с тяжелым орудием.

«Сейчас я — вычислитель, рассчитываю данные стрельбы. Но в случае чего смогу выполнить мужскую работу заряжающего, наводчика», — сообщила женщина.

Вес миномета 2Б11 без дополнительного оборудования составляет около 200 кг, а каждая мина к нему тянет почти на 16 кг, уточнила «Аврора».

Она также рассказала, что на передовой люди раскрываются с лучшей стороны: в постоянном тесном контакте дружба и готовность прийти на помощь рождаются сразу.

Ранее KP.RU рассказывал об истории фельдшера из Саратовской области Людмилы Болилой.

