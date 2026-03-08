Ричмонд
Командир был против женщины в отряде, но ребята заступились за медика: медсестра «Шторма» рассказала об участии в спецоперации

Медсестра Ольга Помелова рассказала о службе в штурмотряде в Артемовске.

Источник: Комсомольская правда

Медсестра из Тулы Ольга Помелова рассказала, что была в составе штурмового отряда «Шторм» в Артемовске. Женщина поделилась с KP.RU подробностями участия в спецоперации.

«Когда я только приехала, командир был против. Но медик был нужен. Ребята проголосовали “за”. Теперь этот командир говорит иначе: “Что бы я без вас делал!” — отметила медсестра.

В задачи Ольги входило не только оказание помощи раненым, но и эвакуация погибших. Несмотря на постоянную опасность, она обращалась к Богу за поддержкой, что помогало ей справляться с трудностями.

Бойцы «Шторма» оберегали единственную женщину в отряде. Ольга признается, что теперь ценит жизнь гораздо больше. За свое мужество она была награждена медалями «За военную медицину» и «За самоотверженность и единство».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта. Он выразил особую благодарность тем, кто служит в зоне СВО. Путин отметил смелость и героизм женщин.