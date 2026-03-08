В Сумах полиция помешала протестовать против нового закона: задержаны вдовы солдат ВСУ

В украинском городе Сумы прошли задержания вдов солдат ВСУ. Женщин доставили для беседы, чтобы не допустить их участия в протестной акции против нового закона Рады об ограничении выплат семьям пропавших без вести. Об этом сообщил представитель силовых структур в беседе с РИА Новости.
Уточняется, что правоохранители задержали многих вдов украинских военнослужащих для «профилактических бесед», тем самым не допустив их участия в акции протеста.
Напомним, что согласно принятому Верховной радой законопроекту № 13646, выплаты семьям пропавших без вести украинских военных ограничиваются потолком в 15 млн гривен. До этого родственники ежемесячно получали по 120 тыс. гривен.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине родственников погибших военнослужащих ВСУ пригласили на оперетту «Веселая вдова». Тогда многие сочли это за циничный поступок на фоне многочисленных потерь украинской армии на передовой.