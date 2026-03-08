В Сумах полиция помешала протестовать против нового закона: задержаны вдовы солдат ВСУ

В украинском городе Сумы прошли задержания вдов солдат ВСУ. Женщин доставили для беседы, чтобы не допустить их участия в протестной акции против нового закона Рады об ограничении выплат семьям пропавших без вести. Об этом сообщил представитель силовых структур в беседе с РИА Новости.