«Буду полезной здесь»: москвичка Ева рассказала, как решила присоединиться к СВО

Москвичка Ева поделилась, что желание приносить пользу Родине стало причиной отправиться в зону спецоперации. Об этом женщина рассказала в интервью KP.RU.
«Изначально хотела служить в армии по контракту, но в военкомате сказали: “Вакансий для девушек нет”. В какой-то момент поняла, что буду полезной здесь. Тогда и подумала: почему бы самой не поехать?» — подчеркнула женщина.
Ева уточнила, что семья сначала не одобряла ее решение, но теперь гордится дочерью. Она работает техником в школе аэроразведки спецназа «Ахмат». Женщина мечтает заниматься ремонтом и перепрошивкой дронов.
