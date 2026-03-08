Ричмонд
«Буду полезной здесь»: москвичка Ева рассказала, как решила присоединиться к СВО

Техник Ева рассказала, что желание служить Родине привело ее в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Москвичка Ева поделилась, что желание приносить пользу Родине стало причиной отправиться в зону спецоперации. Об этом женщина рассказала в интервью KP.RU.

«Изначально хотела служить в армии по контракту, но в военкомате сказали: “Вакансий для девушек нет”. В какой-то момент поняла, что буду полезной здесь. Тогда и подумала: почему бы самой не поехать?» — подчеркнула женщина.

Ева уточнила, что семья сначала не одобряла ее решение, но теперь гордится дочерью. Она работает техником в школе аэроразведки спецназа «Ахмат». Женщина мечтает заниматься ремонтом и перепрошивкой дронов.

Ранее KP.RU писал, что космонавты с МКС поздравили женщин с Международным женским днем 8 марта. Сергей Микаев подчеркнул их достижения и несгибаемую силу духа. Он добавил, что благодаря женщинам «мир становится ярче и добрее».