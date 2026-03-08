ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду: серьёзно повреждены объекты энергетики

Тогда же в Брянской области сбито 29 беспилотников, в Орловской — 15. По шесть аппаратов уничтожено над Волгоградской, Курской, Ростовской областями и Крымом. Девять дронов поражено в небе над Рязанской областью, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской. По пять — в Тульской и Самарской областях, по три — в Липецкой и Московском регионе. Также отражены атаки в Саратовской, Ульяновской (по два БПЛА) и Ивановской (один) областях.