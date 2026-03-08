ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду: серьёзно повреждены объекты энергетики

В ночь на 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару ВСУ. В результате обстрела города, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нанесен серьезный ущерб энергетической инфраструктуре города.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в результате атаки серьезно пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к перебоям с электричеством, водой и отоплением. Более детально оценить ущерб можно будет после наступления светлого времени суток, заверил губернатор.
Немногим ранее Гладков предупредил, что в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском районах объявлена ракетная опасность. Тогда глава региона призвал жителей немедленно спуститься в укрытия и не покидать их до сигнала отбоя.
Напомним, что ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские объекты на территории российских регионов.
Днем ранее Минобороны РФ проинформировало, что за ночь над Белгородской областью были ликвидированы 11 беспилотников ВСУ.
Тогда же в Брянской области сбито 29 беспилотников, в Орловской — 15. По шесть аппаратов уничтожено над Волгоградской, Курской, Ростовской областями и Крымом. Девять дронов поражено в небе над Рязанской областью, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской. По пять — в Тульской и Самарской областях, по три — в Липецкой и Московском регионе. Также отражены атаки в Саратовской, Ульяновской (по два БПЛА) и Ивановской (один) областях.
В свою очередь ВС РФ за недельный период освободили четыре населенных пункта ДНР. Среди них — Дробышево, Яровая, Сосновое и Резниковка. В операциях участвовали две группировки войск: «Запад» и «Южная».
Кроме этого, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также сообщил, что среди взятых под контроль ВС РФ сел оказались также поселки: Нескучное, Круглое, Бобылева, Горькое и Веселянка.
По уточнениям военного ведомства, с момента начала СВО, по имеющимся данным, ликвидированы 670 самолетов ВСУ, 283 вертолета и 119 960 беспилотных летательных аппаратов.