Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 235 человек, в зоне группировки «Запад» — до 180. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 150 и более 345 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 265 солдат в зоне группировки «Восток» и до 80 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».