Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 255 военных

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 255 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 235 человек, в зоне группировки «Запад» — до 180. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 150 и более 345 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 265 солдат в зоне группировки «Восток» и до 80 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».