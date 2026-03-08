Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 180 военнослужащих, а также танк, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке министерства.

МО отметило, что поражение нанесли в районах населенных пунктов Василевка, Моначиновка, Новоосиново, Самборовка в Харьковской области, Александровка, Красный Лиман, Святогорск и Яровая в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавило Минобороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше