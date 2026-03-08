Войска «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке министерства.
МО отметило, что поражение нанесли в районах населенных пунктов Василевка, Моначиновка, Новоосиново, Самборовка в Харьковской области, Александровка, Красный Лиман, Святогорск и Яровая в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — добавило Минобороны.