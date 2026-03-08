ВС России поразили места запуска украинских БПЛА дальнего действия

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 284 вертолета, 120 340 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 109 танков и других боевых бронированных машин, 1684 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 156 единиц специальной военной автомобильной техники.