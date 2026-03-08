Над Кубанью и Азовским морем за шесть часов сбили шесть вражеских дронов

Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени 8 марта перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны России, два дрона были ликвидированы непосредственно над территорией Краснодарского края, еще четыре цели сбиты над акваторией Азовского моря. Массированная атака затронула девять регионов страны.
Наибольшее количество дронов — 103 единицы — было уничтожено над Брянской областью. Также воздушные цели поражены в Тульской (13), Калужской (12), Белгородской (10), Курской (3) и Орловской (1) областях. По два беспилотника ПВО перехватила над Московским регионом и Республикой Крым.
В связи с масштабным налетом в ряде муниципалитетов Краснодарского края днем объявлялась угроза атаки БПЛА. Сирены оповещения включались в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Также режим повышенной готовности действовал в Крымском, Северском и Абинском районах. Жителей призывали соблюдать меры безопасности до официальной отмены сигнала опасности от федерального ведомства и местных властей.