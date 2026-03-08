Над Кубанью и Азовским морем за шесть часов сбили шесть вражеских дронов

Дежурные средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени 8 марта перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны России, два дрона были ликвидированы непосредственно над территорией Краснодарского края, еще четыре цели сбиты над акваторией Азовского моря. Массированная атака затронула девять регионов страны.