В Сочи отменена угроза атаки БПЛА

Ранее объявленная в Сочи угроза атаки БПЛА отменена. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин.

Источник: AP 2024

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Предупреждение об угрозе атаки БПЛА продолжает действовать в Туапсе, Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
