В Сочи отменена угроза атаки БПЛА

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Предупреждение об угрозе атаки БПЛА продолжает действовать в Туапсе, Новороссийске, Анапе и Геленджике.
