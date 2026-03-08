Мэр Сочи призвал жителей покинуть набережные из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Прошунин обратился к жителям и гостям курорта с призывом немедленно покинуть набережные и другие открытые пространства. Мэр подчеркнул, что, несмотря на Международный женский день, сейчас необходимо укрыться в безопасных местах и оставаться там до официального уведомления о том, что обстановка в городе стала спокойной.
В связи с действующей угрозой Росавиация ввела временные ограничения на работу международного аэропорта Сочи. В настоящий момент прием и выпуск воздушных судов приостановлены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании на онлайн-табло аэровокзала и ожидать дальнейших распоряжений от представителей авиакомпаний.
Андрей Прошунин также напомнил о строгом запрете на фото- и видеосъемку работы средств противовоздушной обороны. Власти предупредили, что фиксация работы ПВО и публикация кадров с последствиями отражения атаки в социальных сетях недопустимы.