Собянин: силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Система ПВО отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил в своем канале в соцсети Max мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Ранее он сообщил об уничтожении одного БПЛА.

