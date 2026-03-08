Ричмонд
ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Расчеты БПЛА «Герань» войск беспилотных систем уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами “Герань-2” по огневой позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области. Потери противника составили: одна пусковая установка РСЗО HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — сообщили в военном ведомстве.

