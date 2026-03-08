Ричмонд
Силы ПВО за четыре часа сбили 170 БПЛА над семью регионами России

Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 18:00 уничтожили 170 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Наибольшее количество дронов ликвидировано над Брянской областью — 73. Еще 27 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, 19 — над Тульской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над Рязанской, по шесть — над Курской и Калужской, по три — над Орловской, Крымом и Московским регионом (включая два, летевших на Москву), один — над Липецкой областью. Кроме того, пять беспилотников уничтожены над Азовским морем и четыре — над Черным.

Подмосковный аэропорт Жуковский приостанавливал работу во время налета беспилотников. Воздушная гавань снова начала принимать и отправлять рейсы в 18:09 мск.

