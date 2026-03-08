Силы ПВО за четыре часа сбили 170 БПЛА над семью регионами России

Наибольшее количество дронов ликвидировано над Брянской областью — 73. Еще 27 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, 19 — над Тульской областью, 11 — над Белгородской, 10 — над Рязанской, по шесть — над Курской и Калужской, по три — над Орловской, Крымом и Московским регионом (включая два, летевших на Москву), один — над Липецкой областью. Кроме того, пять беспилотников уничтожены над Азовским морем и четыре — над Черным.
Подмосковный аэропорт Жуковский приостанавливал работу во время налета беспилотников. Воздушная гавань снова начала принимать и отправлять рейсы в 18:09 мск.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше