Над Крымом сбили три беспилотника

В воскресенье, 8 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с двух часов дня до шести вечера.
«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, три дрона сбили над Крымом. Еще пять БПЛА нейтрализовали над Азовским морем. Кроме того, четыре беспилотника уничтожили над Черным морем.
