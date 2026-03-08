Ричмонд
ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Харьковской области

БПЛА «Герань-2» поразили огневую позицию, уничтожив пусковую установку, машину заряжания и сопровождения.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области расчеты российских беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства РФ, операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем России осуществили удар двумя летательными аппаратами дальнего действия «Герань-2» по огневой позиции РСЗО HIMARS. Операция была проведена в районе населенного пункта Каменная Яруга.

«Потери противника составили: одна пусковая установка HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее военные силы Российской Федерации поразили «Геранью» вертолет военных сил Украины МИ-8 на площадке возле Михайловки. Специалисты российских войск беспилотных систем засекли военную технику Киева, после этого нанесли удар на поражение, сообщило Минобороны РФ.

