В Харьковской области расчеты российских беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» уничтожили огневую позицию реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства РФ, операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем России осуществили удар двумя летательными аппаратами дальнего действия «Герань-2» по огневой позиции РСЗО HIMARS. Операция была проведена в районе населенного пункта Каменная Яруга.
«Потери противника составили: одна пусковая установка HIMARS, одна транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее военные силы Российской Федерации поразили «Геранью» вертолет военных сил Украины МИ-8 на площадке возле Михайловки. Специалисты российских войск беспилотных систем засекли военную технику Киева, после этого нанесли удар на поражение, сообщило Минобороны РФ.