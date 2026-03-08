В трех районах Кубани обнаружили обломки беспилотников

В трех муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов. По данным оперативного штаба региона, во всех случаях пострадавших нет. На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы.
В Анапе падение обломков зафиксировано по пяти адресам: в селе Варваровка, хуторе Усатова Балка и станице Анапской. В результате повреждено остекление в двух частных домах. В Крымске фрагменты беспилотника повредили окна в домах по двум адресам.
В поселке Ахтырском Абинского района обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах многоквартирного дома. Также фрагменты упали на одной из улиц, в связи с чем территория была оцеплена.
