Силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Москве

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Система ПВО отразила атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в канале в Max.

Ранее в течение дня он сообщал об уничтожении двух других БПЛА.

