Силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Москве

«Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в канале в Max.
Ранее в течение дня он сообщал об уничтожении двух других БПЛА.
