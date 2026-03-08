Ричмонд
Минобороны: За три часа над регионами РФ сбиты 34 украинских БПЛА

ВСУ пытались атаковать российские регионы при помощи беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать ряд регионов РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов. Это произошло вечером в воскресенье 8 марта, информирует пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

«С 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в релизе оборонного ведомства.

Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края и Московского региона — по восемь аппаратов. Также шесть дронов российские военные сбили над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря. Три БПЛА пытались атаковать Курскую область, два — Ростовскую. По одному украинскому беспилотнику сбито над Рязанской и Белгородской областями, а также над Республикой Адыгея.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за два часа ликвидировали 30 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами.

Накануне беспилотник ВСУ ударил по дому в Запорожской области, есть погибшие. Подробности читайте здесь на KP.RU.

