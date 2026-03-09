Ричмонд
Оперштаб: В Сочи загорелась крыша пансионата после падения украинского дрона

Во время инцидента люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Крыша пансионата загорелась в Сочи после падения обломков украинского беспилотника. Об этом информирует оперштаб Краснодарского края.

«Из-за падения обломков БПЛА в районе Лоо произошло возгорание кровли неработающего пансионата», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что пожар охватил 20 квадратных метров кровли, в его ликвидации принимали участие 12 человек, привлекалось три единицы техники. При этом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за два часа ликвидировали 30 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами.

Накануне беспилотник ВСУ ударил по дому в Запорожской области, есть погибшие. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Азовским морем.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже шести беспилотников, летевших на Москву.

