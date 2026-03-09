ВКС РФ ударили по штабу 100-й бригады ВСУ: там проходило важное совещание

В результате удара российских ВКС по Краматорску был ликвидирован штаб 100-й бригады ВСУ, где проходило совещание. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По словам Рожина, потери противника составили 15 человек убитыми и 22 ранеными. Также, по его данным, уничтожены четыре пикапа и два бронеавтомобиля.
Официального подтверждения этой информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.
Как отмечает эксперт, удар пришелся на время важных переговоров, подтверждением этому служит скопление автотранспорта на месте атаки.
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что силами российской армии был нанесен массированный удар по энергообъектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, боевики ВСУ использовали его в своих целях. Кроме этого, на днях ВС РФ освободили девять поселков за семь дней.