В Сочи осколки дрона повредили автобус и железнодорожные пути

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Сочи. Атака была отражена российскими силами ПВО. Об этом информировал мэр Сочи Алексей Прошунин. По словам градоначальника, объекты инфраструктуры не повреждены, также нет пострадавших.
«Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов. В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились 5 пассажиров, никто из них не пострадал», — сообщил Прошунин, добавив, что на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.
Последствия повреждения ликвидированы, уточнил чиновник.
В то же время оперштаб Краснодарского края информировал, что крыша пансионата загорелась в Сочи после падения обломков украинского беспилотника. Пожар потушен, люди не пострадали.
Также сообщалось, что в воскресенье, 8 марта, средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над Крымом и Азовским морем.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже шести беспилотников, летевших на Москву.