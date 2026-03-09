В Сочи осколки дрона повредили автобус и железнодорожные пути

«Вместе с тем в ряде районов Сочи обнаружены фрагменты сбитых дронов. В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились 5 пассажиров, никто из них не пострадал», — сообщил Прошунин, добавив, что на железнодорожных путях в районе станции Лоо была повреждена контактная линия.