Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по детской больнице в Донецке, есть повреждения

Детская больница и поликлиника частично разрушены на севере Донецка из-за удара ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ атаковали детскую больницу и поликлинику на севере Донецка. В результате удара здания частично разрушены. Информацию передает ТАСС.

В сообщении уточняется, что удар привел к полному разрушению одного здания. Огонь перекинулся на соседнюю детскую больницу, еще одним пострадавшим объектом стала детская поликлиника.

Кроме того, зафиксированы повреждения десятков домов: выбиты окна и нарушена целостность кровли.

Как ранее информировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате удара ВСУ на многоэтажный дом в Васильевке пострадали 10 человек, также сообщалось о погибших.

До этого KP.RU также писал о последствиях атаки ВСУ на Запорожскую область. Тогда в результате атаки украинского дрона на машину женщин-волонтеров одна погибла, вторая получила тяжелые ранения.