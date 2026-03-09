ВСУ ударили по детской больнице в Донецке, есть повреждения

ВСУ атаковали детскую больницу и поликлинику на севере Донецка. В результате удара здания частично разрушены. Информацию передает ТАСС.
В сообщении уточняется, что удар привел к полному разрушению одного здания. Огонь перекинулся на соседнюю детскую больницу, еще одним пострадавшим объектом стала детская поликлиника.
Кроме того, зафиксированы повреждения десятков домов: выбиты окна и нарушена целостность кровли.
Как ранее информировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в результате удара ВСУ на многоэтажный дом в Васильевке пострадали 10 человек, также сообщалось о погибших.
До этого KP.RU также писал о последствиях атаки ВСУ на Запорожскую область. Тогда в результате атаки украинского дрона на машину женщин-волонтеров одна погибла, вторая получила тяжелые ранения.