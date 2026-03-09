ВС РФ сорвали ротацию формирований ВСУ на добропольском направлении

«В ходе ведения воздушной разведки были обнаружены два бронеавтомобиля ВСУ, используемые для перевозки живой силы на линию боевого соприкосновения. После подтверждения координат в воздух оперативно были подняты ударные БПЛА “Ланцет”. Точными попаданиями один бронеавтомобиль с живой силой противника был уничтожен в месте стоянки, а второй во время движения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе артиллеристов группировки в Днепропетровской области. Так, операторами расчетов войск беспилотных систем выявили укрытия противника и передали координаты на пункт управления огнем на днепропетровском направлении. «Артиллеристы, получив разведданные, в короткие сроки приступили к выполнению боевой задачи. Военнослужащие расчета оперативно навелись на цель и уничтожили укрытия вместе с живой силой противника на расстоянии более 25 километров с использованием 152-мм осколочно-фугасных снарядов», — сообщили в министерстве.