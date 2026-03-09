Группировка «Запад» за сутки уничтожила 37 пунктов БПЛА и две станции Starlink ВСУ

«Выявлены и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов противника», — сказал он.
Кроме того, Бигма сообщил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 4 барражирующих боеприпаса, 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.
