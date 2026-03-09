Ричмонд
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 37 пунктов БПЛА и две станции Starlink ВСУ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Запад» в течение суток уничтожили 37 пункта управления беспилотниками и две станции связи Starlink противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Выявлены и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов противника», — сказал он.

Кроме того, Бигма сообщил, что расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 4 барражирующих боеприпаса, 41 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптеров противника.

