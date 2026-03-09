Ричмонд
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал губернатор.

