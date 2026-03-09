Напомним, 7 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации российские военнослужащие нейтрализовали ДРГ ВСУ, состоявшую примерно из 9−10 боевиков. В неё входили иностранные наёмники из США, Британии и Польши. Предположительно, они собирались нарушить логистические пути и провести минирования территории. Ветеран Вооружённых сил России, пилот ударных БПЛА «Овод» с позывным Святой рассказал, что этих диверсантов обнаружили и ликвидировали на второй линии обороны.