«СВ»: возле Купянска обнаружили и уничтожили переодетых диверсантов ВСУ

Диверсанты ВСУ решили выдать себя за гражданских лиц и пытались проникнуть в Купянск, но раскрыли себя и были ликвидированы.

Источник: Аргументы и факты

Разведывательно-диверсионная группа (ДРГ) ВСУ была уничтожена возле города Купянска в Харьковской области, её участники были переодеты в гражданскую одежду и намеревались скрытно проникнуть в населённый пункт, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

Диверсанты спрятали оружие и двигались по берегу реки Оскол. Они скрывались за деревьями. В итоге члены ДРГ всё же выдали себя.

В момент, когда к ним подлетел российский разведывательный дрон, у одного из боевиков сдали нервы. Он достал автомат и начал стрелять по беспилотнику. Коптер увернулся от пуль и запросил подкрепление.

На место выдвинулся ударный дрон, который управлялся через оптоволоконную линию. Он обнаружил троих боевиков. Члены диверсионной группы пытались отстреливаться и скрыться, но их ликвидировали.

Напомним, 7 февраля сообщалось, что в зоне спецоперации российские военнослужащие нейтрализовали ДРГ ВСУ, состоявшую примерно из 9−10 боевиков. В неё входили иностранные наёмники из США, Британии и Польши. Предположительно, они собирались нарушить логистические пути и провести минирования территории. Ветеран Вооружённых сил России, пилот ударных БПЛА «Овод» с позывным Святой рассказал, что этих диверсантов обнаружили и ликвидировали на второй линии обороны.

