В четырех районах Ростовской области отразили налет дронов ВСУ

В ночь на 9 марта Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Источник: Российская газета

БПЛА перехвачены мобильными огневыми группами в четырех районах региона.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники противника уничтожены в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Мясниковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил глава региона.

