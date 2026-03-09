В четырех районах Ростовской области отразили налет дронов ВСУ

БПЛА перехвачены мобильными огневыми группами в четырех районах региона.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники противника уничтожены в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Мясниковском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил глава региона.
