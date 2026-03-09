Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО за ночь уничтожили 163 беспилотника ВСУ над территорией России

Беспилотники ВСУ были обнаружены и ликвидированы дежурными силами ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерство обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, беспилотники были обнаружены и ликвидированы дежурными силами ПВО в различных регионах страны.

Напомним, оперштаб Краснодарского края информировал, что после падения обломков украинского беспилотника загорелась крыша пансионата в Сочи. Пожар был потушен, люди не пострадали. Кроме того, осколки дрона повредили автобус и железнодорожные пути.