Обломки БПЛА упали на автобус, железную дорогу в Сочи и на территорию Сириуса

Люди не пострадали.

Источник: t.me/chp_sochi

После отражения атаки беспилотников поздним вечером 8 марта в разных районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых аппаратов. Как сообщил мэр курорта Андрей Прошунин, силы противовоздушной обороны уничтожили все цели, представлявшие угрозу городу, и в результате происшествия никто не пострадал, а ключевые объекты инфраструктуры сохранили работоспособность. Отдельные обломки упали на землю, их обнаружили сразу в нескольких местах.

Один из инцидентов произошёл в Адлерском районе. Там фрагменты беспилотника задели рейсовый автобус, который находился на маршруте. Ударом выбило стекло, в салоне в тот момент находились всего пять пассажиров, никто из них не был травмирован. Транспортное средство получило лишь незначительные повреждения.

Ещё один фрагмент упал в районе железнодорожной станции Лоо. Осколки повредили контактную сеть над путями. На место быстро прибыли специалисты, которые устранили последствия и восстановили работу линии, чтобы не допустить сбоев в движении поездов. Параллельно проводились дополнительные меры, направленные на то, чтобы железнодорожное сообщение продолжало работать в штатном режиме.

В Лоо один из обломков стал причиной возгорания на крыше заброшенного пансионата, который в настоящее время не используется. Огонь распространился на площади около двадцати квадратных метров, однако пожарные быстро локализовали и полностью ликвидировали возгорание.

Следы падения обломков зафиксировали и на федеральной территории Сириус. Там работали оперативные службы, обследуя участок и собирая фрагменты уничтоженных аппаратов.

По словам Прошунина, экстренные и оперативные службы города отработали слаженно и без промедления: специалисты обследовали места падения фрагментов, устранили повреждения и ликвидировали возникшие последствия. Власти призвали жителей проявлять осторожность и сообщать специалистам о любых найденных обломках, которые могут представлять опасность.

В течение минувшей ночи Сочи и другие города побережья Кубани атаковали БПЛА, был объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Сочи не принимал и не выпускал самолеты. Около 5 часов утра 9 марта ограничения были сняты, воздушная гавань возобновила работу.

Напомним, мощные атаки продолжались весь предыдущий день. Обломки беспилотников были обнаружены в трех муниципалитетах Кубани.

По данным Минобороны, только с 20 до 23 часов силы ПВО перехватили над российскими регионами 34 БПЛА. 8 из них сбили над Кубанью, 2 — над Доном, 4 — над Азовским морем.

