Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 марта до 7:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
