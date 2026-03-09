Ричмонд
Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 53 дрона ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на понедельник перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 53 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 марта до 7:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

