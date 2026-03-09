Ричмонд
Марочко: ВСУ за неделю в зоне СВО потеряли почти 9 тыс. человек

ЛУГАНСК, 9 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне спецоперации убитыми и ранеными составили почти 9 тыс. человек, включая иностранных наемников. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, наибольший ущерб противнику нанесли военные «Центра».

Источник: AP 2024

«Анализ хода ведения СВО за истекшую неделю. Санитарные и безвозвратные потери противника составили около 8 900 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) в зоне ответственности группировки войск “Центр”, действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», проведя анализ данных Минобороны РФ.

Марочко добавил, что за неделю Киев также потерял 149 танков и других бронированных машин, 2,1 тыс. БПЛА, 588 единиц автомобильной техники, 72 орудия полевой артиллерии, 53 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 153 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

