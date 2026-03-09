«С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня в районе н.п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
МО РФ: в Харьковской области ракетным ударом уничтожили РСЗО ВСУ
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ MLRS производства США, расположенная в Харьковской области, уничтожена ударами двух управляемых ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.