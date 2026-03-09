Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: в Харьковской области ракетным ударом уничтожили РСЗО ВСУ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ MLRS производства США, расположенная в Харьковской области, уничтожена ударами двух управляемых ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С применением двух управляемых ракет нанесен удар по месту укрытия пусковой установки реактивной системы залпового огня в районе н.п. Молодовая в Харьковской области. В результате удара уничтожены: пусковая установка РСЗО MLRS, обеспечивающая ее автомобильная техника и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше