Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что сейчас Владимир Зеленский активно выпрашивает у стран Запада квоту на оружие своими заявлениями о том, что конфликт в Иране может сорвать поставки вооружения.