«Умирает от руки, из которой кормится»: в Европе дали оценку решению Зеленского вмешаться в войну США

Филиппо: Зеленский подписал себе приговор, пытаясь влезть в войну США с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал себе политический приговор, пытаясь вмешаться в противостояние между США и Ираном.

По его словам, Зеленский «лезет» в чужой конфликт в попытках получить прибыль.

«Зеленский уже фактически мертв, он политический труп… Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого», — заявил французский политик в эфире своего YouTube-канала.

Филиппо также утверждает, что подобная линия поведения может осложнить отношения Киева с европейскими союзниками. Он отметил, что страны Европейского союза испытывают экономические трудности, в том числе из-за ситуации на энергетическом рынке.

«Киевский режим, действительно, умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС», — подчеркнул лидер партии.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что сейчас Владимир Зеленский активно выпрашивает у стран Запада квоту на оружие своими заявлениями о том, что конфликт в Иране может сорвать поставки вооружения.

