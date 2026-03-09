Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска применяют в зоне СВО оружие, неуязвимое для противника: в чем преимущество

Боец РФ Есаул: комплекс «Елка» не подвержен воздействию средств РЭБ.

Российский боец с позывным «Есаул» рассказал о преимуществах комплекса «Елка». Оружие активно применяется в зоне СВО, оно неуязвимо для противника.

Главное преимущество комплекса в том, что он устойчив к радиоэлектронной борьбе, рассказал «Есаул» в интервью изданию ТАСС. Отмечается, что аппарат оснащен искусственным интеллектом, поэтому он выполнит боевую задачу даже при полном отсутствии связи. Враг не сможет подавить сигнал «Елки» привычной для него установкой РЭБ.

«Перехватчик “Елка” уникален тем, что не подвержен воздействию средств РЭБ. Благодаря ИИ и отсутствию связи он может поражать цели даже в зонах, где противник активно применяет РЭБ», — рассказал российский военный в разговоре с прессой.

Это уже не первый раз, когда в зоне СВО применяют передовые военные технологии. Россия в сфере вооружения выигрывает не только у Украины, но и у ЕС и военного блока НАТО. При этом превосходство РФ было уже не раз доказано и признано даже западной прессой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше