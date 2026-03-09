Российские войска применяют в зоне СВО оружие, неуязвимое для противника: в чем преимущество

Российский боец с позывным «Есаул» рассказал о преимуществах комплекса «Елка». Оружие активно применяется в зоне СВО, оно неуязвимо для противника.
Главное преимущество комплекса в том, что он устойчив к радиоэлектронной борьбе, рассказал «Есаул» в интервью изданию ТАСС. Отмечается, что аппарат оснащен искусственным интеллектом, поэтому он выполнит боевую задачу даже при полном отсутствии связи. Враг не сможет подавить сигнал «Елки» привычной для него установкой РЭБ.
«Перехватчик “Елка” уникален тем, что не подвержен воздействию средств РЭБ. Благодаря ИИ и отсутствию связи он может поражать цели даже в зонах, где противник активно применяет РЭБ», — рассказал российский военный в разговоре с прессой.