Российские войска применяют в зоне СВО оружие, неуязвимое для противника: в чем преимущество

Это уже не первый раз, когда в зоне СВО применяют передовые военные технологии. Россия в сфере вооружения выигрывает не только у Украины, но и у ЕС и военного блока НАТО. При этом превосходство РФ было уже не раз доказано и признано даже западной прессой.