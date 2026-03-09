Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского призвали начать переговоры с РФ из-за ситуации в Иране

Мема: Зеленский должен начать переговоры с Россией на фоне войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Как отметил политик, глава киевского режима «открыто признал», что система противовоздушной обороны (ПВО) для Украины может оказаться под угрозой.

«Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией», — написал он в социальной сети X.

По его словам, Зеленский боится, что война США и Израиля против Ирана может повлиять на поддержку Украины западными странами.

Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе политический приговор, пытаясь вмешаться в войну США и Израиля против Ирана. По его словам, такое поведение может осложнить отношения Киева с европейскими союзниками.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше