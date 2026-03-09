Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Как отметил политик, глава киевского режима «открыто признал», что система противовоздушной обороны (ПВО) для Украины может оказаться под угрозой.
«Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией», — написал он в социальной сети X.
Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе политический приговор, пытаясь вмешаться в войну США и Израиля против Ирана. По его словам, такое поведение может осложнить отношения Киева с европейскими союзниками.