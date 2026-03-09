Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Rudaw: система ПВО США по ошибке нанесла удар по жилым домам в Бахрейне

Американская зенитная ракета Patriot после запуска в столице Бахрейна нанесла удар по жилым домам, в результате чего пострадали люди.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны (ПВО) США, по предварительной информации, попала в жилые дома в бахрейнской столице Манаме во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов, проинформировал иракский телеканал Rudaw.

В социальных сетях также появилась видеозапись с американской зенитной ракетой Patriot. После запуска по какой-то причине этот снаряд ПВО полетел на жилые кварталы.

«Предположительно, ракета Patriot по ошибке упала на дом, в результате пострадали несколько человек», — уточнили журналисты.

Также приводится информация министерства здравоохранения в Бахрейне, согласно которой в ночь на 9 марта 32 человека получили травмы и ранения в результате атаки в районе Ситра. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Сети опубликовали кадры со взрывом, который произошёл в районе американской военной базы в Манаме. В ролике запечатлено огненное зарево за зданиями, после которого появляется облако густого черного дыма.

Также сообщалось, что утром 3 марта иранские военные нанесли массированный удар по авиабазе США в Бахрейне, применив три баллистические ракеты и 20 беспилотных летательных аппаратов. В результате было разрушено командно-штабное здание и сожжены топливные цистерны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше