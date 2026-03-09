Над Новгородской и Ленинградской областями сбили 9 беспилотников

Он поблагодарил военных за работу. Отбить атаку БПЛА помогла профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО. Господин Дронов не уточнил информацию о повреждениях и пострадавших.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 6:18 объявил о воздушной опасности в регионе. Спустя несколько часов стало известно о ликвидации одного беспилотника.
