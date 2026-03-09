Ричмонд
Над Новгородской и Ленинградской областями сбили 9 беспилотников

Восемь беспилотников сбили над Новгородской областью утром 9 марта. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Он поблагодарил военных за работу. Отбить атаку БПЛА помогла профессиональная работа истребительной авиации и подразделений ПВО. Господин Дронов не уточнил информацию о повреждениях и пострадавших.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 6:18 объявил о воздушной опасности в регионе. Спустя несколько часов стало известно о ликвидации одного беспилотника.

