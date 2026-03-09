Ричмонд
Участника СВО из Башкирии наградили медалью Суворова

Он заключил контракт с Минобороны и служит оператором БПЛА.

Источник: Лилия Мулланурова | официальный телеграм-канал

О нашем храбром земляке рассказала глава Белокатайского района Лилия Мулланурова.

«Вадим Ибрагимов из Ургалинского сельсовета с августа 2024 года выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Он заключил контракт с Минобороны и служит оператором беспилотных летательных аппаратов. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, боец награждён медалью Суворова. От всей души поздравляю нашего земляка с заслуженной наградой! Благодарю за верность долгу, стойкость и защиту интересов нашей страны. Вы — пример настоящего мужества для всех нас. Желаю крепкого здоровья, благополучного возвращения домой к родным и близким. Ждём с Победой!», — написала она.

Ранее «Башинформ» рассказал о медсестре из Уфы, которая спасала бойцов СВО на передовой.

