ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие ВСУ

Российские силы также нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим ВСУ, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.