ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие ВСУ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.