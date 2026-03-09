Ричмонд
Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 315 боевиков в зоне действия войск «Центр».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 315 военных ВСУ, танк, шесть боевых бронированных машин, пять артиллерийских орудий, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, двухштурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригаднацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Шевченко, Новогригоровка, Красноярское, Анновка, Гришино, Золотой Колодезь, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новопавловка Днепропетровской области». — говорится в сообщении Минобороны.

Потери ВСУ составили свыше 315 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Уничтожены пять артиллерийских орудий, добавили в ведомстве.