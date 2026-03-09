Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке.