Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих в зоне действия «Днепра».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 военных за сутки в зоне ответственности группировки войск «Днепр», сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Камышеваха, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сводке.