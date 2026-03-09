ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО в период с 08.00 до 14.00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников, в том числе четыре над Новгородской областью, один — над Ленинградской, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«Девятого марта текущего года в период с 08.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Новгородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Ленинградской и Курской областей», — говорится в сообщении ведомства.
