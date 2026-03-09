Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников

Уточняется, что в поселке Ахтырском обломки БПЛА повредили калитку и окна в двух кабинетах. Решение о работе детского сада во вторник, 10 марта, примут дополнительно. На месте падения работают специальные и оперативные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в период с 23.00 восьмого марта до 7.00 девятого марта над территорией Краснодарского края средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.
