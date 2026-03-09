Ричмонд
Около детского сада в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников

КРАСНОДАР, 9 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в двух районах Краснодарского края после атаки ВСУ, в том числе рядом с детским садом, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб.

Источник: РИА "Новости"

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Дома культуры в поселке Черноморский. Пострадавших нет… В поселке Ахтырском Абинского района рядом с детским садом обнаружили фрагменты беспилотника. Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в поселке Ахтырском обломки БПЛА повредили калитку и окна в двух кабинетах. Решение о работе детского сада во вторник, 10 марта, примут дополнительно. На месте падения работают специальные и оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в период с 23.00 восьмого марта до 7.00 девятого марта над территорией Краснодарского края средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

