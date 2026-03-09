Ричмонд
Стало известно о дате и месте следующего этапа переговоров по Украине

NV: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле 11 марта.

Источник: Комсомольская правда

Очередной этап трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине может состояться в среду, 11 марта, в Стамбуле. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источник.

«Следующий раунд трехсторонних переговоров должен состояться 11 марта в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 6 марта спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели ожидается прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на этой неделе Москва и Киев провели очередной крупный обмен пленными. В результате договоренностей стороны вернули по тысяче человек.

18 февраля руководитель российской делегации Владимир Мединский раскрыл подробности консультаций с представителями киевского режима, которые прошли в Женеве. Он подчеркнул, что диалог был непростым, но конструктивным.

