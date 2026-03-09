Стало известно о дате и месте следующего этапа переговоров по Украине

Как писал сайт KP.RU, 6 марта спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели ожидается прогресс в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на этой неделе Москва и Киев провели очередной крупный обмен пленными. В результате договоренностей стороны вернули по тысяче человек.