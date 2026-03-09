Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации в ВСУ

Ранее Зеленский разрешил мужчинам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18−25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

В этом, подписанном киевским главарем документе, контрактникам ВСУ предоставляется отсрочка только на 12 месяцев. Молодой человек, вступивший в армию по контракту в 18 и отслуживший год, может быть мобилизован до достижения возраста 25 лет.

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Теперь в период действия военного положения граждане этой возрастной категории могут заключать контракт сроком на один год. Указ вносит дополнения в положение о прохождении военной службы и опирается на нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».