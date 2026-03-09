Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации в ВСУ

Как писал сайт KP.RU, 10 февраля Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Теперь в период действия военного положения граждане этой возрастной категории могут заключать контракт сроком на один год. Указ вносит дополнения в положение о прохождении военной службы и опирается на нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».