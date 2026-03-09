Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации на один год для молодежи в возрасте 18−25 лет, отслужившей по контракту в ВСУ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
В этом, подписанном киевским главарем документе, контрактникам ВСУ предоставляется отсрочка только на 12 месяцев. Молодой человек, вступивший в армию по контракту в 18 и отслуживший год, может быть мобилизован до достижения возраста 25 лет.
Как писал сайт KP.RU, 10 февраля Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Теперь в период действия военного положения граждане этой возрастной категории могут заключать контракт сроком на один год. Указ вносит дополнения в положение о прохождении военной службы и опирается на нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».