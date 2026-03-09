В администрации Эрдогана не знают о переговорах РФ и Киева в Стамбуле 11 марта

В офисе президента Турции официально заявили, что не имеют информации о планируемых трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые, по данным украинского радио NV, якобы планировалось провести 11 марта в Стамбуле.
«Не располагаем такой информацией», — цитирует РИА Новости пресс-службу администрации турецкого лидера.
Представители администрации Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули, что при получении конкретных данных о переговорах они незамедлительно передадут эту информацию в средства массовой информации.
Напомним, что украинские СМИ сообщили о возможном раунде переговоров в Стамбуле, не приводя никаких подтверждений своих слов и ссылаясь, как всегда, на некие анонимные источники.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле кратко рассказали о динамике переговорного процесса по украинскому конфликту. По словам Дмитрия Пескова, киевский режим пребывает в очень некомфортных для себя условиях.