Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанным в Венгрии украинским инкассаторам запретили въезд в Шенгенскую зону

Перевозившим украинский черный нал инкассаторам на три года запретили въезд в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия наложила запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на три года для семерых сотрудников украинского «Ощадбанка», которые были задержаны при перевозке миллионов «черного нала» Зеленского куда-то в Европу и впоследствии освобождены. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«По представлению венгерского управления защиты Конституции 6 марта венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и 3-летнем запрете въезда на территорию Шенгена», — заявили в украинском ведомстве.

Напомним, что спецслужбы Венгрии задержали на своей территории автомобиль с украинскими, якобы, инкассаторами. Среди них был бывший генерал СБУ. Их грузовик был доверху набит наличными — долларами, евро и золотыми слитками на десятки миллионов.

Ранее KP.RU сообщил, что МВД Венгрии показало видео задержания перевозивших «черный нал» украинцев.