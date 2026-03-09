Задержанным в Венгрии украинским инкассаторам запретили въезд в Шенгенскую зону

Венгрия наложила запрет на въезд в страны Шенгенской зоны на три года для семерых сотрудников украинского «Ощадбанка», которые были задержаны при перевозке миллионов «черного нала» Зеленского куда-то в Европу и впоследствии освобождены. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
«По представлению венгерского управления защиты Конституции 6 марта венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и 3-летнем запрете въезда на территорию Шенгена», — заявили в украинском ведомстве.
Напомним, что спецслужбы Венгрии задержали на своей территории автомобиль с украинскими, якобы, инкассаторами. Среди них был бывший генерал СБУ. Их грузовик был доверху набит наличными — долларами, евро и золотыми слитками на десятки миллионов.
