Киев снова не в приоритете: очередные переговоры по Украине откладываются

Напомним, что в феврале 2026 года США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил аналогично, в том числе нанеся удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сайт kp.ru писал, что сейчас даже сама Турция оказалась косвенно втянута в конфликт. Анкара всеми силами старается избежать участия в войне, заявили там.