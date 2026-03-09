Киев снова не в приоритете: очередные переговоры по Украине откладываются

Киевский главарь Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине снова откладывается.
Причиной стал тот факт, что сейчас все мировое сообщение, включая США, сосредоточены на происходящем на Ближнем Востоке.
«В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал бывший комик у себя на странице.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 11 марта в Турции. Однако позже в администрации президента республики заявили, что не располагают информацией о подготовке какой-либо встречи между представителями упомянутых государств в Стамбуле.
Напомним, что в феврале 2026 года США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил аналогично, в том числе нанеся удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Сайт kp.ru писал, что сейчас даже сама Турция оказалась косвенно втянута в конфликт. Анкара всеми силами старается избежать участия в войне, заявили там.